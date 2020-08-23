شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة يدوية في ذمار والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020 توفي ثلاثة شبان، وجرح أربعة آخرون، في وقت متأخر من ليل السبت، في انفجار قنبلة يدوية بمديرية ضوران آنس غربي محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت مصادر محلية ان 3 شباب توفوا ، فيما أصيب 4 آخرين بجروح خطيرة، جراء انفجار قنبلة يدوية أثناء تداولها بطريقة خاطئة بين مجموعة من الشباب بمنطقة قاع بكيل الصيح بمديرية ضوران آنس. وأوضحت المصادر، أن الشباب المصابين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة، لخطورة حالتهم، في ظل إهمال من مليشيا الحوثي وتجنيدها للصغار والمراهقين، وتسليحهم بالقنابل وغيرها من الأسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مقتل وإصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة يدوية في ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.