شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي: لن يفلت أي مسئ من العقاب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:50 مساءً, 23 أغسطس 2020 م المناطق - كونا أكد سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، أنه في ظل هذه الظروف الدقيقة مع تداعيات انتشار كورونا، نشهد بكل أسف ما يدور بالساحة المحلية من مظاهر الفوضى والعبث وبعض الممارسات الشاذة المرفوضة، ومحاولات شق الصف.

وأضاف في كلمة لسموه، اليوم، أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصياً، مشددا أنه لن يفلت أي مسئ من العقاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي: لن يفلت أي مسئ من العقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.