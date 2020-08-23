مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش" يحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح والتعايش أن تنظيم وزارة التسامح والتعايش لمؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش"، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات"، وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، يوم الأربعاء المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار "استشراف إسهامات المرأة في الخمسين" بحضور عربي ودولي بارز، يأتي تأكيدا على الاعتزاز بدور المرأة الإماراتية.



وأضافت أن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من القيادات العالمية في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وعدد من القيادات النسائية العربية إضافة إلى القيادات النسائية الإماراتية البارزة للتركيز على تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي كسفيرة للتسامح والتعايش والإخوة الإنسانية من خلال ثلاث جلسات افتراضية منفصلة.

وأوضحت الصابري أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حريص على أن يظهر المؤتمر بالصورة التي تليق باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك راعية الحدث، وبدور وزارة التسامح والتعايش في تعزيز القيم الإنسانية الأصيلة، مؤكدة على متابعته المستمرة لكافة تفاصيل المؤتمر، الذي يحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيلقي الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وقدرتها على الإنجاز حيث يستضيف سعادة منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيس نادي دبي للصحافة ، والدكتورة مي الجابر رئيسة مبادرة صحة المرأة و التي كرست حياتها المهنية من أجل الصحة العامة وخاصة ما يتعلق بالمرأة، وكانت وما تزال في مقدمة الصفوف لمواجهة كوفيد 19، واللتين تتحدثان عن تجربتهن، ودور أم الإمارات في تمكين المرأة إضافة إلى ما يمكن أن تسهم به المرأة بشكل عام والمرأة الإماراتية بصفة خاصة فيما يتعلق بتعزيز قيم التسامح والتعايش على صعيد المجتمعات، ورسالتهن للأجيال القادمة.

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ودعت الصابري كافة الفئات ولا سيما وسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في الحدث، والإسهام في إيصال رسالته للجمهور الإماراتي والعربي والعالمي بمختلف اللغات، مؤكدة أن المؤتمر سيتم بثه عبر وسائل التواصل المجتمعي الخاصة بالوزارة وعبر قناة اليوتيوب على الهواء مباشرة، باللغة العربية والإنجليزية، مهنئة المرأة الإماراتية سواء التي تعمل على تنشئة الأجيال الجديدة في بيتها، أو تلك التي تتقدم الصفوف في مختلف مجالات العمل وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وعن المشاركات وأهم محاور المؤتمر.. أوضحت الصابري أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك وجه بأهمية أن تحظى كل الفئات بفرصة المشاركة سواء من جيل الرواد، أو القيادات النسائية الحالية أو أجيال الشباب، إضافة إلى اهتمام معاليه بمشاركة عالمية واسعة تمثلت في قيادات نسائية عالمية وقياديات بالأمم المتحدة والمنظمات العالمية، وذلك لتحقيق الثراء في المناقشات والمحتوى المعرفي للمؤتمر، وتبادل التجارب العالمية، وشرح ملامح تجربة الإمارات الناجحة لتمكين المرأة التي قادتها أم الإمارات، على مدى نصف قرن، وكان من ثمراتها قياديات في مختلف المجالات ونجاحات تحدث عنها العالم أجمع.

وحول شعار المؤتمر "استشراف إسهامات المرأة في الخمسين".. أكدت حرص المؤتمر على إبراز التجارب الواقعية للمرأة والتي أثرت في تطور ونهضة دولة الإمارات لتكون دليلا على النجاحات الكبيرة لتجربة "أم الإمارات" في تمكين المرأة، ولذا سيقدم المؤتمر إضاءات واسعة على هذا الملف عبر 50 عاما، ليتعرف الجميع على دور المرأة وإسهاماتها الحقيقية في كافة مجالات التنمية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وعن برنامج المؤتمر وأهم المتحدثين.. قالت الصابري إن المؤتمر يضم 3 جلسات، تتناول الأولي "المرأة وقيم التعايش والتسامح في المستقبل" من خلال توضيح دَوْرَة تشكُّل القيم لدى الفرد، ودور المرأة "كأم" في غرس القيم الأصيلة والحفاظ عليها ، إضافة إلى دورها في سوق العمل، وشرح أهمية دور "أم الإمارات" في تمكين المرأة من أداء هذا الدور، ويتحدث فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والأميرة لمياء بن ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وسعادة إيرينا بوكوفا رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية بألمانيا والمدير العالم السابق باليونيسكو، سعادة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى البارونة فلويلا بنيامين الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة السيدة القائد التي تتناول قيم التسامح والتعايش باعتبارها عالمية وليست محصورة بمجتمع محدد ودور المرأة في نشر وتعزيز هذه القيم وخصوصاً الإماراتية.

وعن الجلسة الثانية.. أوضحت أنها خُصصت لرصد دور المرأة الإماراتية خلال خمسين عاماً، عبر إبراز مكانتها المتميزة وإنجازاتها المتواصلة، وجهود "أم الإمارات" المقدرة لتمكين المرأة في مختلف المجالات المحلية والعالمية، والآفاق المستقبلية للمرأة الإماراتية في الخمسين عاماً المقبلة، وتتحدث فيها معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، والدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، كنموذج لتمكين المرأة الإماراتية ونجاحاتها.

وأضافت المدير العام في وزارة التسامح والتعايش أن الجلسة الثالثة ستركز على برامج ومبادرات تمكين المرأة للإسهام في صناعة المستقبل ويتحدث بها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والسفيرة جاكلين أونيل سفير منظمة المرأة والسلام والأمن في كندا، وآخر المتحدثات هي السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وعضو في مجلس الشيوخ المكسيكي وتتناول البرامج والمبادرات في المكسيك حول تعزيز دور المرأة في تشكيل القيم ونشر التعايش.