شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1109 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحةالسعودية اليوم تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 307479 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1702 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 280143 حالة . Advertisements وأكدت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3649 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 23687 والحالات الحرجة 1644حالة.

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