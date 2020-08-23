شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تخطط لإنتاج 6 ملايين جرعة شهرياً من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قوله اليوم الأحد إن بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني جرعة شهريا من لقاحها المحتمل لمرض كوفيد-19 بحلول نهاية العام، على أن تزيد الإنتاج تدريجيا إلى ستة ملايين شهريا.



ومن المقرر أن تبدأ السلطات الروسية تجربة اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو، على نطاق واسع الأسبوع المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تخطط لإنتاج 6 ملايين جرعة شهرياً من لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.