شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مبادئ رئيسية تقوم عليها اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت مصر لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003.

هذه الاتفاقية ضمت عدد من المبادئ الهامة حتى يتسنى للدول الإفريقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفساد والعمل على الحد منه داخل القارة السمراء ، وذلك من خلال التعاون بين الدول الإفريقية لضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة، وهو الأمر الذى يتحول برمته لمساعدة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأمور العامة.

احترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد. احترام حقوق الانسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الانسان. الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة. تعزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة. إدانة ورفض اعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.

وفيما يلى 5 مبادئ رئيسية تقوم عليها اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد:

وكانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلي الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.