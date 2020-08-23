كوريا نجحت في تصدير فنها.. مجموعة كورية تتفوق في المغرب – فيديو

استطاعت مجموعة “BTS” الكورية الجنوبية تحقيق نجاح عالمي، وصل إلى المغرب عبر أغنيتها الجديدة “Dynamite”، إذ إن الكليبها المصور احتل، صباح اليوم الأحد، المركز الأول في “ترند يوتوب” في المغرب.

وحققت أغنية “بي تي إس” الجديدة أكثر من 156 مليون مشاهدة، ونحو 13 مليون إعجاب في يومين فقط من صدورها.

وقدمت الفرقة الكورية عملها باللغة الإنجليزية، وشبهته مجلة “فوربس” بالأعمال الناجحة، مثل أغنية Can’t Stop the Feeling لـ”جاستين تيمبرليك”، التي صدرت عام 2016، وأغنية California Gurls للفنانة، كاتي بيري.

وتتكون BTS، التي تأسست عام 2013 من 7 أعضاء، وقد استطاعت بأغانيها الوصول إلى دول كثيرة منها المغرب، وتماك قاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي أغلبيتها من المراهقين.