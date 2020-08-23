خدمة جديدة لوضع وتتبع طلبات تسجيل السفن والدراجات المائية إلكترونيا

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن خدمة جديدة عبر الخط، لوضع، وتتبع طلبات تسجيل السفن، والدراجات المائية المحتفظة سجلاتها لدى مصالح الملاحة التجارية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الأحد، أن الخدمة، التي تروم، أيضا، تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويمكن الولوج إليها عبر موقع الوزارة من خلال نافذة الخدمات الإلكترونية، تقدم وظائف أساسية تشمل وضع طلب تسجيل السفن والدراجات المائية، وحجز موعد مع مصلحة الملاحة التجارية المعنية بدراسة الطلب، وتتبع مآل طلب تسجيل السفن والدراجات المائية.

وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن مراحل استعمال الخدمة سهلة، وعملية، وتم توضيحها من خلال دليل الاستعمال المتوفر على الصفحة الرئيسية للخدمة، مضيفة أنه يمكن التواصل مع مصالح الوزارة، لطلب معلومات حول الخدمة أو مساعدة في استعمالها، وذلك عبر البريد الإلكتروني “[email protected]”.