كورونا: 320 إصابة في رهط و282 بالطيرة و256 بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مدينة رهط تصدرت قائمة البلدات العربية في البلاد من حيث عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد المصابين فيها 320، فيما سُجّلت 282 إصابة بالطيرة و256 بالناصرة و235 إصابة بأم الفحم و230 إصابة بكفر قاسم.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
رهط: المصابون 320
الطيرة: المصابون 282
الناصرة: المصابون 256
أم الفحم: المصابون 235
كفر قاسم: المصابون 230
يركا: المصابون 207
الطيبة: المصابون 200
سخنين: المصابون 190
عيلوط: المصابون 181
قلنسوة: المصابون 153
جديدة المكر: المصابون 139
طلعة عارة: المصابون 105
عين ماهل: المصابون 89
باقة الغربية: المصابون 84
بيت جن: المصابون 84
يافة الناصرة: المصابون 80
كفر مندا: المصابون 77
شفاعمرو: المصابون 76
كفر برا: المصابون 72
مجد الكروم: المصابون 65
جت: المصابون 64
كفر كنا: المصابون 64
إكسال: المصابون 62
عرعرة: المصابون 58
دير الأسد: المصابون 58
كفر قرع: المصابون 54
حرفيش: المصابون 54
طمرة: المصابون 48
الرينة: المصابون 47
دالية الكرمل: المصابون 47
جسر الزرقاء: المصابون 47
جلجولية: المصابون 46
نحف: المصابون 45
المغار: المصابون 43
دبورية: المصابون 42
زيمر: المصابون 42
أبو سنان: المصابون 41
بسمة عارة: المصابون 39
يانوح جث: المصابون 37
العزير: المصابون 36
عرابة: المصابون 31
البعنة: المصابون 31
شعب: المصابون 25
كفر ياسيف: المصابون 25
كابول: المصابون 24
الزرازير: المصابون 23
دير حنا: المصابون 23
كسيفة: المصابون 22
عبلين: المصابون 18
جولس: المصابون 15
اللقية: المصابون 15
تل السبع: المصابون 15.
بلدات الجولان المحتل:
عين قينيا: المصابون 27
مسعدة: المصابون 16
مجدل شمس: 19.
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