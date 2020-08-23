كورونا: 320 إصابة في رهط و282 بالطيرة و256 بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مدينة رهط تصدرت قائمة البلدات العربية في البلاد من حيث عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد المصابين فيها 320، فيما سُجّلت 282 إصابة بالطيرة و256 بالناصرة و235 إصابة بأم الفحم و230 إصابة بكفر قاسم.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 320

الطيرة: المصابون 282

الناصرة: المصابون 256

أم الفحم: المصابون 235

كفر قاسم: المصابون 230

يركا: المصابون 207

الطيبة: المصابون 200

سخنين: المصابون 190

عيلوط: المصابون 181

قلنسوة: المصابون 153

جديدة المكر: المصابون 139

طلعة عارة: المصابون 105

عين ماهل: المصابون 89

باقة الغربية: المصابون 84

بيت جن: المصابون 84

يافة الناصرة: المصابون 80

كفر مندا: المصابون 77

شفاعمرو: المصابون 76

كفر برا: المصابون 72

مجد الكروم: المصابون 65

جت: المصابون 64

كفر كنا: المصابون 64

إكسال: المصابون 62

عرعرة: المصابون 58

دير الأسد: المصابون 58

كفر قرع: المصابون 54

حرفيش: المصابون 54

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طمرة: المصابون 48

الرينة: المصابون 47

دالية الكرمل: المصابون 47

جسر الزرقاء: المصابون 47

جلجولية: المصابون 46

نحف: المصابون 45

المغار: المصابون 43

دبورية: المصابون 42

زيمر: المصابون 42

أبو سنان: المصابون 41

بسمة عارة: المصابون 39

يانوح جث: المصابون 37

العزير: المصابون 36

عرابة: المصابون 31

البعنة: المصابون 31

شعب: المصابون 25

كفر ياسيف: المصابون 25

كابول: المصابون 24

الزرازير: المصابون 23

دير حنا: المصابون 23

كسيفة: المصابون 22

عبلين: المصابون 18

جولس: المصابون 15

اللقية: المصابون 15

تل السبع: المصابون 15.

بلدات الجولان المحتل:

عين قينيا: المصابون 27

مسعدة: المصابون 16

مجدل شمس: 19.