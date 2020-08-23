التشكيلة المتوقعة لنهائي الأبطال: ليفاندوفسكي في مواجهة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مدينة لشبونة البرتغالية، عندما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد.

ويبحث البافاري عن اللقب السادس في تاريخه، بينما يحلم باريس بالوقوف على منصات التتويج للمرة الأولى.

ويستعرض موقع "هو سكورد" التشكيلة المتوقعة للفريقين في مباراة اليوم:

بايرن ميونخ: نوير، كيميتش، ألابا، بواتينغ، ديفيز، غوريتسكا، تياغو، مولر، غنابري، ليفاندوفسكي وبيريسيتش.

باريس سان جيرمان: ريكو، كيرير، كيمبيمبي، سيلفا، بيرنات، فيراتي، هيريرا، ماركينيوس، مبابي، نيمار ودي ماريا.