الصحة الفلسطينيّة: 326 إصابة جديدة بكورونا و740 حالة شفاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و740 حالة تعافٍ جديدة.
وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، اليوم الأحد، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (176)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (34) محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (31)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة طولكرم (4)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (2)، محافظة طوباس (1)، ضواحي القدس (10)، فيما لم تصل أي تحديثات جديدة بخصوص الحالة الوبائية لمدينة القدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة".
وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: (689) في محافظة الخليل، (15) في محافظة نابلس، (19) في محافظة طولكرم، (16) في محافظة قلقيلية، (1) في محافظة سلفيت".
وأوضحت أن "نسبة التعافي بلغت 64.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 35.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي المحتلة عام 1967".
مشيرة إلى أن "5 وفيات قد سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقد تم الإعلان عنها سابقا". ولفتت إلى وجود 30 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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