شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخطط لإنتاج 6 ملايين جرعة شهرياً من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020 نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قوله اليوم الأحد إن بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني جرعة شهريا من لقاحها المحتمل لمرض كوفيد-19 بحلول نهاية العام، على أن تزيد الإنتاج تدريجيا إلى ستة ملايين شهريا.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الروسية تجربة اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو، على نطاق واسع الأسبوع المقبل.

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