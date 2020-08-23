شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة تستهدف ميليشيات إيران في ريف درعا والان نبدء بالتفاصيل
فيما إذا كانت ناجمة عن قصف إسرائيلي على مواقع قوات النظام والإيرانيين هناك، أم أنها ناجمة عن تفجير ألغام وعبوات من مخلفات العمليات العسكرية.
وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجاري، أن الطائرات والصواريخ الإسرائيلية لاتزال تستبيح مناطق نفوذ “النظام السوري” على الأراضي السورية،
باستهدافات متصاعدة بشكل كبير جداً، تطال القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بالدرجة الأولى بالإضافة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها.
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