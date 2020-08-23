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انفجارات عنيفة تستهدف ميليشيات إيران في ريف درعا

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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم وقوع انفجارات عنيفة في منطقة “تل الجابية” بالقرب من مدينة نوى في ريف درعا الشمالي، ولم تعرف حتى اللحظة طبيعة تلك الانفجارات،

فيما إذا كانت ناجمة عن قصف إسرائيلي على مواقع قوات النظام والإيرانيين هناك، أم أنها ناجمة عن تفجير ألغام وعبوات من مخلفات العمليات العسكرية.

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجاري، أن الطائرات والصواريخ الإسرائيلية لاتزال تستبيح مناطق نفوذ “النظام السوري” على الأراضي السورية،

باستهدافات متصاعدة بشكل كبير جداً، تطال القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بالدرجة الأولى بالإضافة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها.

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