قوات التحالف بقيادة أمريكا تنسحب من قاعدة التاجي العراقية العسكرية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم (الأحد)، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر «التاجي» من قوات التحالف الدولي. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قوات التحالف الدولي سلمت اليوم، الموقع رقم 8 في معسكر «التاجي» للقوات العراقية.
وأوضح الخفاجي أن «الموقع كان يُستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قِبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأميركية»، مبيناً أن «الموقع سوف يُخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه».
وأضاف أنه «بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 للقوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدوره قام بتوقيع محضر التسلم والتسليم».
وبخصوص تسليم بقية المواقع، بيّن الخفاجي أن هنالك جدولاً زمنياً لتسليمها.
ويعد موقع معسكر «التاجي» ثامن موقع يتم تسلمه من قوات التحالف بعد مواقع وقواعد عسكرية في بغداد والموصل وكركوك والأنبار قبل أشهر.
ويأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأميركيين بالعراق.
وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أميركية وأجنبية البلاد في إطار التقليص.
وتنشر الولايات المتحدة زهاء خمسة آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين.
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