مفاجأة جديدة من «ترامب» بشأن علاجات كورونا

قال للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمر صحفيا مساء اليوم الأحد لإعلان "تطور علاجي كبير" لفيروس كورونا.

وأضاف أن المؤتمر سيحضره أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان رئيس إدارة الغذاء والدواء.

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