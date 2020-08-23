تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي تتضمن قرارات جديدة. وتتضمن القرارات عدم تجوال اي سيارة بدون لوحات وحصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على حماية المتظاهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. قرارات جديدة لشرطة البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.