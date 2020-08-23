2113 إصابة جديدة بكورونا في إيران

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن 3841 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يرقدون حاليا في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 141 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20643، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 309464.وما يزال الوضع الصحي في 26 إقليما إيرانيا، من أصل 31 خطيرا، حيث تم تصنيف 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

كما تم رفع حالة التأهب في 11 إقليما وهي: فارس، ايلام، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.