محاولة جديدة من برشلونة لضم صفقته الذهبية

كانت أولى التغييرات بالنسبة للفريق الأول هي تغيير المدرب بإقالة، كيكي سيتين، وتعيين أسطورة برشلونة وصاحب هدف الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 1992، رونالدو كومان.

ولكن المهمة الأصعب هي تغيير الدماء في صفوف اللاعبين وعلى رأسهم مركز المهاجم الصريح، بعد اقتراب لويس سواريز من الاعتزال أو الرحيل عن الفريق الكتالوني وانخفاض مستواه الفني بشكل ملحوظ.



هناك هدف لدى برشلونة وهو التعاقد مع، لاوتارو مارتينيز، مهاجم وهداف إنتر ميلان ولكن صعوبة الصفقة تكمن في ثمنها الباهظة حيث يريد النادي الإيطالي الحصول على 111 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل الأرجنتيني وهو ما يرفضه برشلونة.

الفرصة كانت لدى إدارة النادي الكتالوني في حسم الصفقة في 15 يوليو الماضي بهذا المبلغ، لكنهم قرروا تجميد المفاوضات بسبب السعر والانتظار لوقت آخر يستطيعون من خلاله التفاوض مع إنتر ميلان وتخفيض القيمة.



وأفادت الصحيفة أن على الرغم من إصرار إنتر ميلان على نفس المبلغ بعد انتهاء مدة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو، لكن الإدارة في برشلونة قررت الانتظار حتى سبتمبر لبدء محاولة جديدة لضم اللاعب.

وكشفت الصحيفة أن السبب وراء ذلك القرار هو انتظار برشلونة لحين بيع بعض اللاعبين المتواجدين بالقائمة وتوفير سيولة مادية، تستطيع الإدارة التمويل من خلالها للصفقات الجديدة ومن بينها لاوتارو.

عرض برشلونة الأخير لإنتر ميلان كان 70 مليون يورو بالإضافة إلى انتقال الظهير الأيسر، جونيور فيربو، لكن تم رفضه من قبل النادي الإيطالي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يضع بحسب التقارير الإخبارية، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون، ممفيس ديباي، كبديل في حالة فشله التام في ضم لاوتارو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.