انتحار شخصين في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً تولد (2000)، أقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه في منطقة حسينية المعامل شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".