انتحار شخصين في بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتحار شخص بإطلاق النار على نفسه شرقي العاصمة بغداد، وانتحار آخر بواسطة شنق نفسه شمالي العاصمة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً تولد (2000)، أقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه في منطقة حسينية المعامل شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".
من جانبه، أشار المصدر، إلى انتحار شخص تولد (2004) بواسطة شنق نقسه داخل الشقة التي يسكن بها في منطقة باب المعظم شمالي بغداد.
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