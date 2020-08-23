ايران تكشف تفاصيل جديدة عن اخر لحظات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كشف رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، تورج دهقاني زنغنه، الأحد، تفاصيل جديدة عن آخر لحظات الطائرة الأوكرانية المنكوبة، لافتاً إلى أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة لم تسجل أية معلومات حول أصوات الركاب أثناء الحادث.

وقال زنغنه، للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، بحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" الإخباري، إن "إعادة قراءة الصندوق الأسود في قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة، أفادت أنه بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول، تم تسجيل أصوت ثلاث طيارين داخل قمرة القيادة، مما يدل على أن ركاب الطائرة كانوا آمنين أثناء ضرب الصاروخ الأول للطائرة".



وأضاف: "بحسب الصندوق الأسود، لم تسمع أصوات الركاب داخل مقصورة قسم الركاب والمسافة بين انفجار الصاروخ الأول والثاني كانت 25 ثانية، وبعد انفجار الصاروخ الثاني سقط الصندوقان، ولم يتبق هناك مجال لتسجيل أي شيء داخل الطائرة".

وأسقطت القوات الإيرانية، في كانون الثاني الماضي، طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعدما استهدفتها عن طريق الخطأ في وقت توتر شديد مع الولايات المتحدة، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.