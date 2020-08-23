تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه احد الاشخاص وهو مطروح الارض ويصرخ بعد تعرضه للضرب من قبل قوة من عمليات كربلاء.
وبحسب ما ذكره مصور الفيديو ان "قوة من قيادة عمليات كربلاء اعتدت على احد المواطنين وهو اعلامي من اهالي المحافظة بالضرب والشتم".
واضاف ان "ذوي المعتدى عليه يطالبون رئيس الوزراء والجهات المعنية بالتدخل"، مشيرا الى ان "المعتدى عليه الان في غيبوبة بمستشفى الحسين".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قوة من عمليات كربلاء تعتدي بالضرب على اعلامي وتتركه مطروح الارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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