بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون دائرة صحة بابل للمطالبة باقالة مديرها

اقتحم متظاهرون غاضبون، الاحد، دائرة صحة بابل للمطالبة باقالة مديرها. وبحسب مقطع فيديو تناقله ناشطون على التواصل الاجتماعي وتبين اقتحام متظاهرون دائرة صحة بابل للمطالبة باقالة مديرها من منصبه. وجاءت هذه المطالبة على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا وسوء الإدارة وأهمية محاسبة المقصرين.

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