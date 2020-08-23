معاهدة إبراهيم.. سلام الشجعان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله"، عملا بالمبدأ الإلهي، وحفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعيما لمصالحها وموقعها، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في الثالث عشر من أغسطس عام 2020 إقامة السلام بينهما. الإمارات تنفي توقيع أي اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل قرار الإمارات الحكيم والشجاع، لاقى ترحيبا عربيا ودوليا.

إسرائيل تبدي رغبتها في السلام مع العراق

Advertisements مصر والأردن وموريتانيا والبحرين وسلطنة عمان، هنأت دولة الإمارات بالمعاهدة.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أشادت بالمعاهدة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أكد أنها خطوة تاريخية لتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ"العظيمة".



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