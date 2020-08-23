زيارة بومبيو المرتقبة للسودان.. هل تحمل جديدا لرفعه من قائمة الإرهاب؟

كشف مسؤول حكومي سوداني، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة.

ورفض المسؤول السوداني الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، تقديم أي تفاصيل عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، بحسب رويترز.

ويسعى السودان إلى استعادة علاقاته بالولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، ويعمل أيضاً على الخروج من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

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ويعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من أهم أولويات المجلس الانتقالي الحاكم، لما يمثله من انفتاح على النظام الدولي.

وقال مصدر كبير بالحكومة السودانية الانتقالية، لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع إحراز تقدم كبير في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.

وفي عام 1993، أدرجت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب إيواء نظام الإخوان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، ولا تزال تبقي عليها.

ومع تمادي نظام الإخوان بالسودان في الممارسات الإرهابية، قامت واشنطن بإغلاق سفارتها في الخرطوم كنوع من الحظر الدبلوماسي عام 1996، وألحقتها بعقوبات اقتصادية شاملة بعد عام واحد، والتي رفعتها إدارة ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2017.