متحدث العمليات العراقية يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تسلم "التاجي"

كشفت العمليات المشتركة العراقية عن تسلم بغداد معدات "عالية المستوى" بالموقع الثامن في قاعدة التاجي الذي غادرته قوات التحالف الأحد بعد إخلائه.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية لـ"الخليج 365"، إن الموقع الجديد الذي سلمته قوات التحالف كان يضم قوات أسترالية ونيوزيلندية وأمريكية.

وبحسب اللواء الخفاجي، فإن القوات المغادرة لقاعدة التاجي العسكرية ستعود إلى بلادها أو ستنتقل إلى قواعد عسكرية أخرى موجودة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "هناك مواقع كثيرة ستتسلمها القوات العراقية من التحالف خلال الأيام المقبلة وفق الجدول الزمني المتفق عليه".

ويضم المعسكر رقم 8 بقاعدة التاجي العسكرية إمكانيات ومعدات تدريب عالية المستوى تصل قيمتها إلى 360 مليون دولار، وفقا لما أكده المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية.

وتابع: "قوات الجيش العراقي قادرة على إدارة الموقع رقم 8 والعمل فيه".

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والأحد، أصدر التحالف الدولي بياناً صحفياً، أكد فيه انسحاب قوات من الموقع الثامن في معسكر التاجي الذي يضم معدات وإمكانيات تدريب.





وأعلن التحالف أنه "تم تسليم الموقع إلى بغداد بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لھزیمة داعش".

وتواصل قوات التحالف الدولي تنفيذ عملية إعادة تموضع كجزء من خطة طویلة المدى تم التنسیق لھا مع حكومة العراق، بحسب البيان.

اللواء كینیث إيكمان، نائب قائد قوة المھام المشتركة قال إن "معسكر التاجي كان بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدریب الجیش العراقي والقوات الجویة والقوات الخاصة"، مضيفاً: "من الیوم فصاعدا، ستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولیة".



وتقع قاعدة التاجي على بعد نحو 85 كم شمال مدينة بغداد، حيث يوجد فيها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة.

وتعرضت قواعد التحالف في العراق من بينها الموقع الذي تم تسليمه مؤخراً لهجمات عديدة بصواريخ الكاتيوشا توجه يد الاتهام بتنفيذها لمليشيات تابعة لإيران.