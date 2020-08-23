وزير الخارجية السعودي يزور السودان الأربعاء للقاء البرهان وحمدوك

قالت مصادر دبلوماسية سودانية، الأحد، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سيبدأ زيارة للخرطوم الأربعاء المقبل وتستمر يومين.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن وزير الخارجية السعودي سيعقد محادثات مع رئيسي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان والوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

ويرافق الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى العاصمة السودانية وفد سعودي رفيع المستوى لعقد محادثات مع مسؤولين عدة بالخرطوم.

ويشهد السودان حاليا حراكا دبلوماسيا ملحوظا؛ حيث يزور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا الأسبوع الخرطوم لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة.

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كان وزير الخارجية السعودي أكد في وقت سابق ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة السودانية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وسبق أن ثمن وزير الخارجية السعودي جهود واشنطن لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، انطلق الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي سعت الحكومة الانتقالية بالخرطوم من خلاله للحصول على مساندة لإحلال السلام ودعم الاقتصاد؛ حيث تعد السعودية أحد أبرز الداعمين فيه.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد سيكون التاسع لمجموعة "أصدقاء السودان"، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمراجعة الآليات المتعددة بما في ذلك بدء عملية المراجعة الشاملة من قبل صندوق النقد الدولي، كذلك مؤتمر المانحين المتوقع عقده في بداية عام 2021 حول السودان.