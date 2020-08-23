"صحة دبي" تستحدث وحدة للعناية المركزة للأطفال في مستشفى دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت هيئة الصحة بدبي تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال التي استحدثتها في مستشفى دبي لدعم وتعزيز خدماتها التي توفرها للأطفال، لا سيما المتعلق منها بالأمراض المزمنة وغير ذلك من العمليات الكبرى التي يجريها المستشفى بنجاح.



جاء ذلك خلال تفقد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي المستشفى حيث دشن الوحدة الجديدة التي قال إنها تمثل إضافة مهمة في منظومة الرعاية الطبية المتكاملة التي توليها الهيئة للمرضى، ولاسيما الأطفال منهم.

وقال معاليه إن الوحدة الجديدة راعت الظروف الصحية للأطفال بدرجة عالية من العناية فضلا عن مراعاة خصوصيتهم حيث خصصت لكل طفل غرفة مستقلة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات إلى جانب الوسائل الأخرى التي تمنح ذوي الطفل كل مقومات الراحة للإقامة معه وفق البروتوكولات والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

وتضم الوحدة الجديدة 8 غرف مستقلة حيث جاءت الحاجة لإنشاء وحدة للعناية المركزة للأطفال منفصلة عن تلك المخصصة للمرضى الكبار نظرا لتزايد الطلب على هذه الوحدة.

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ويضم مستشفى دبي 6 تخصصات مختلفة للأطفال من ضمنها أورام الأطفال وأمراض الكلى والغدد الصماء والسكري والجهاز الهضمي للأطفال وأمراض القلب.

وفي الوقت نفسه بدأت الوحدة في استقبال الأطفال وذلك وسط أجواء صحية مميزة يقوم عليها نخبة من الأطباء والأطباء المساندين والفنيين والإداريين ممن تزخر بهم الهيئة.

واعتبرت "صحة دبي" تأسيس مثل هذه الوحدة خطوة إضافية لخطوات التحديث والتطوير وأعمال التوسعات التي تشهدها منشآتها الطبية كافة وخاصة التي تشهد إقبالا متزايدا من المراجعين سواء من داخل الدولة أو خارجها.

يذكر أن هيئة الصحة بدبي أنجزت أعمال التطوير الشامل التي استهدفت قسم العناية المركزة الجراحية في مستشفى دبي إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للقسم التي وصلت إلى 13 سريرا مخصصاً فقط للمرضى الكبار.