شكرا لقرائتكم ماذا تفعل ابنة بشار الأسد في تركيا؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت صحف تركية صادرة اليوم، صوراً قالت إنها لابنة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي في إحدى المدن الساحلية التركية تقضي العطلة مع أصدقائها.

وقالت صحيفة صباح المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأحد، "هناك أحاديث عن وجود زين الأسد ابنة بشار الأسد في مدينة بودروم على بحر إيجه".

اليخت الذي تمضي فيه ابنة بشار الاسد إجازتها

وأضافت الصحيفة "يقال إن زين الأسد، ابنة الرئيس السوري بشار الأسد التي تبلغ من العمر 16 عاماً، موجودة في بودروم، والأحاديث تفيد بأنها تقوم بجولة سياحية، حيث زارت أقاربها مؤخراً في إسطنبول، ثم ذهبت إلى شواطئ بحر إيجة مع أصدقائها".

وأكدت وسائل الإعلام التركية، أن زين الأسد وأصدقاءها أخفوا هويتهم الحقيقية في "بودروم"، وهناك اعتقاد بحسب الصور المسربة، أنها استأجرت 6 سيارات فاخرة في المدينة.