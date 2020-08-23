شكرا لقرائتكم انفجارات غامضة في مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية بريف درعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضربت صباح اليوم الأحد، انفجارات عنيفة منطقة "تل الجابية" بالقرب من مدينة نوى في ريف درعا الشمالي، ولم تعرف حتى اللحظة طبيعة تلك الانفجارات، فيما إذا كانت ناجمة عن قصف إسرائيلي على مواقع قوات النظام والإيرانيين هناك، أم أنها ناجمة عن تفجير ألغام وعبوات من مخلفات العمليات العسكرية.

انفجارات في حلب

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجاري، إلى أن الطائرات والصواريخ الإسرائيلية لا تزال تستبيح مناطق نفوذ النظام السوري على الأراضي السورية، باستهدافات متصاعدة بشكل كبير جداً، تطال القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بالدرجة الأولى بالإضافة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها.

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ووثق المرصد خلال الفترة الممتدة منذ الـ 20 من شهر نيسان/أبريل الفائت من العام الجاري، وحتى الـ 3 من شهر آب/أغسطس الجاري، ما لا يقل عن 20 استهدافا، شمل التواجد الإيراني في كل من القنيطرة ودرعا وحمص وحلب ودير الزور وحماة ودمشق وريفها.

وتوزعت تلك الاستهدافات على النحو التالي: 9 ضربات استهدفت دير الزور، سبعة منها على منطقة البوكمال وريفها والبقية على بادية الميادين، كما جرى استهداف المواقع الإيرانية في بادية حمص 3 مرات، فيما استهدف القصف الإسرائيلي القنيطرة وحماة ودمشق وريف دمشق مرتين لكل واحدة، أما المواقع الإيرانية في حلب ودرعا فقد طالها القصف الإسرائيلي مرة واحدة خلال هذه الفترة.

وخلفت الضربات الإسرائيلية المكثفة خسائر بشرية ومادية فادحة، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 102 غالبيتهم الكاسحة من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة لتدمير عدد كبير من المواقع ومستودعات للأسلحة والذخائر.