مصير مرتزقة أردوغان وقطر بعد وقف إطلاق النار في ليبيا.. الوجهة سوريا أم أوروبا ؟

أحمد أبو عقيل



بشكل مفاجئ أعلنت حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار ورحب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالقرار زدعا إلى انتخابات مبكرة إلا أن البيانين الصادرين عن حكومة طرابلس والبرلمان ليسا متطابقين.

شكل التوافق بين البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، الجمعة الماضية، على وقف دائم لإطلاق النار وإخراج المرتزقة وإنهاء الدور القطري والتركي في ليبيا نقلة نوعية في سبيل حل الأزمة الليبية.

ورأى مراقبون للشأن الليبي أن الاتفاق يعد انتصارا للإرادة العربية التي مثلتها التحركات الإقليمية ومن بينها التحرك المصري في ملف الأزمة الليبية الذي اتسم بالحسم والردع المبكر، وفضح الدور التركي القطري والدعوة لضرورة إخراجهما من معادلة الأزمة، مؤكدين ان أردوغان في ورطة كبيرة بسبب تكلفة رواتب المرتزقة الان بالإضافة الى إخراجهم من الأراضي الليبية .

مصير المرتزقة في ليبيا

على صعيد آخر، فإنّ نحو 150 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، عن تزايد أعدادهم خلال الفترة القادمة في ظل المعارك الضارية التي واجهوها من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

كما ويتخذ مُقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة عملية نقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا كذريعة حتى يصلوا إلى الأراضي الإيطالية. ووفقاً لذويهم ومقربين منهم فإن الذين خرجوا، عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسراً للعبور إلى إيطاليا، فما أن وصلوا إلى ليبيا حتى تخلوا عن سلاحهم وتوجهوا إلى إيطاليا، كما أن قسماً منهم توجه إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المُعارض، رامي عبدالرحمن، قال إنّه تمّ رصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 4750 “مرتزقا”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

ومع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا “6000” مرتزق، إلا أن عمليات التجنيد متواصلة سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية، والمتطوعون هم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”، وذلك بالتزامن مع استمرار الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبقى هؤلاء للوقوف في وجه قوات النظام السوري التي تشن عمليات عسكرية بدعم روسي في حلب وإدلب، وفقاً لعبدالرحمن.

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عصيان المرتزقة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود عصيان في صفوف المرتزقة السوريين والأجانب، الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا مع ميليشيات حكومة طرابلس التي يقودها فائز السراج.

وقال المرصد السوري إن العصيان ظهر بين المرتزقة السوريين من خلال رفض عمليات التجنيد، بعد اعلان وقف اطلاق النار والخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيات في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقياد المشير خليفة حفتر.

وأشار المرصد في تقرير مطول إلى أن التمرد يعود أيضا إلى عدم صرف مستحقات المرتزقة، على الرغم من الوعود التركية لهم بصرفها كاملة مقابل قتالهم في ليبيا، وإبرام عقود معهم براتب ألفي دولار للشهر.

عدد المرتزقة وحصيلة القتلى

ووفقاً لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية في ليبيا 339 شخصا من المقاتلين السوريين، من بينهم 20 طفلا دون 18 عاما.

وأفاد المرصد السوري أن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين تم إرسالهم إلى ليبيا تقدر بنحو 11 ألفا و200 مسلح، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.