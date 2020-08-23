شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش غدا قانونا جديدا يخصص 200 ألف جنيه جائزة للمبدع الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الاثنين، تقرير لجنة الثقافة والاعلام حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووفقا لمشروع القانون تخصص جائزة تسمى" جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنوياً لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنو ن لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة وقيمتها 200 ألف جنيه حد أدنى.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على:

"تنشأ جائزة تسمى " جائزة الدولة للمبدع الصغير" ، يشار إليها في هذا القانون بالجائزة ، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتى

1- منح مبلغ مالى للفائز ، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة ، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.

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2- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

3- منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين