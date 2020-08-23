طلب إحاطة بالبرلمان لإعادة النظر فى منع قطارات الصعيد من الذهاب لـ رمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد سعد درويش، نائب كوم أمبو بأسوان، بطلب إحاطة عاجل، للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشته في حضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن تصريحاته الأخيرة حول منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس. وقال النائب أحمد سعد درويش، في طلب الإحاطة، إن القرار يحمل المواطنين أعباء مالية وجسدية إضافية، وهم قادمين من مسافة طويلة، ويتساوى في ذلك الراغبين فى النزول للقاهرة أو المسافرين إلى محافظات الوجه البحري وخاصة معظم المسافرين من أهل الصعيد هم المرضى وكبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدى الى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة السفر لمدة 14 ساعة سفر. Advertisements

وكان كامل الوزير، وزير النقل، قال إن تعليمات القيادة السياسية قد صدرت بضرورة تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، وذلك بنقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة، وهو ما يتم الآن بإنشاء المحطة ببشتيل، وهي منطقة مخدومة بـ4 طرق (السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو)، مضيفا أن بها مولًا تجاريًا كبيرًا وورشًا ومناطق استثمارية وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني. وأشار إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى، وأكد أنه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

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