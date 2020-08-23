شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سادس مرة.. أردوغان يخدع شعبه بأكذوبة اكتشاف الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت المعارضة التركية، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأكاذيبه حول اكتشافات الغاز التي يلجأ إليها الرئيس التركي مع اقتراب أي انتخابات في بلاده، رئاسية أو تشريعية، الأمر الذي تكرر 5 مرات من قبل خلال 10 سنوات، ومن المرتقب أن يلجأ إلى الحيلة ذاتها اليوم.

وزعم أردوغان أنه سيزف بشرى سارة لشعبه فيما كشفت وكالة «رويترز» أن البشارة تتعلق باكتشاف حقل غاز طبيعي في البحر الأسود يكفي تركيا لمدة 20 عاماً.

بالرجوع إلى الوراء، نجد لجوء أردوغان إلى الحيلة ذاتها في كل انتخابات شهدتها تركيا، في السنوات 2010 و2014 و2015 و2018 و2019، ويرى سياسيون أتراك معارضون أنه إذا ظهر مصدر محتمل للطاقة، فقد يشير ذلك إلى انتخابات مبكرة، وفقا لموقع تركيا الآن.

فقبل استفتاء 12 سبتمبر 2010، بثت نشرة أخبار موقع «حرييت» يوم 21 يناير 2010، أن السلطات التركية عثرت على النفط في جبل جودي في مدينة شرناق، وكانت شركة البترول التركية بدأت أعمال التنقيب عن النفط منذ 3 سنوات.

وقبل شهر ونصف الشهر بالضبط من الانتخابات المحلية في 30 مارس 2014، تم الإعلان عن وجود الغاز الصخري في ديار بكر. وظهر ادعاء يقول إنه تم العثور في 7 فبراير 2014 على غاز صخري في ديار بكر يلبي احتياجات تركيا لمدة 40 عامًا.

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وقبل انتخابات 7 يونيو 2015، في 9 يناير 2015، أعلنت شركة «مرسى» للطاقة، الكندية الأصل، العاملة في مدينة تراقيا التركية، وجود احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في حقل بويراز.

ونشرت «N TV» في 14 أكتوبر 2015، بيانًا صحفيًا مشتركًا لكل من شركات: «Lukoil PanAtlantic ،Romgaz» التي تسعى للحصول على النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود، قالوا فيه إنهم اكتشفوا 30 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز.

وقبل الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، جاء في الأخبار التي نُشرت على قناة «سي إن إن ترك»، في 16 مايو 2018، وجود نفط في كل من مدن ماردين وشرناق في منطقة ساسون في باتمان.

وقبيل الانتخابات المحلية في 31 مارس 2019، وفي 8 فبراير 2019، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، «تم العثور على الغاز الطبيعي في تراقيا".