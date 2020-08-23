شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سابق بالجزيرة يكشف حجم إنفاق تميم بن حمد على فضائيات التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العامل المشترك بين قناة الجزيرة القطرية ونظيرتها من القنوات والمواقع المحرضة، أنهم جميعا يمتلكون أحدث التقنيات ومرتبات هي الأعلى سعرا، مما يؤكد أن تلك القنوات المواقع تمتلك أموالا طائلة، فكم حجم الأموال التي تنفق على هذه القنوات والمواقع التحريضية؟.. محمد صفوت إعلامى عائد من قطر مؤخرا بعد سنوات عمل داخل أورقة الجزيرة أجاب على التساؤل قائلا : إن " الأمير القطرى تميم بن حمد يعتبر قناة الجزيرة وأمثالها من المواقع والقنوات أهم شيء فى حياته، ويعتبرهم جميعا عنصر قوة بلاده، ولذلك ميزانية هذه القنوات يفوق ميزانية بعض الدول، ويفوق ميزانية قنوات كبري عالمية كالـبي بي سي البريطانية والسي أن أن".

وأشار "صفوت" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن هذه القنوات بما فيهم "الجزيرة الرياضية" يحرضون ضد الدولة المصرية والمنطقة العربية، قائلا :" المسئولون عن النشرات داخل القناة يطالبون أن أي أخبار سلبية عن مصر يتم وضعها في مقدمة النشرات وليس النهايات، كما أنهم يدخلون السياسة في الرياضة لتشوية مصر" موضحا أن أي إعلامى داخل قناة الجزيرة يقوم بتقديم النشرات دون أن يأتي بأخبار التحريض ضد مصر وتشويها في مقدمة النشرة يتم معاقبته.

وأضاف :" الجزيرة وجميع القنوات الممولة من تميم بن حمد تعمل بمبدأ ملخصة أن أي أخبار ضد مصر يجب أن تفرض لها مساحة كبيرة وتكون في بداية النشرات وجميع البرامج".