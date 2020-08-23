محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
تفقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة بإدارة رأس سدر التعليمية، لمتابعة تأمين مقار لجنة السير وتأمين كافة مراحلها خلال فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، بداية من وصول الأسئلة لمراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني 111 طالبًا وطالبة في جميع المواد الدراسية، موزعين على 6 لجان بجميع الإدارات التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد مركز توزيع أسئلة الدور الثاني للثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.