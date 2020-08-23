صور.. وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد مركز توزيع أسئلة الدور الثاني للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة بإدارة رأس سدر التعليمية، لمتابعة تأمين مقار لجنة السير وتأمين كافة مراحلها خلال فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، بداية من وصول الأسئلة لمراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني 111 طالبًا وطالبة في جميع المواد الدراسية، موزعين على 6 لجان بجميع الإدارات التعليمية.