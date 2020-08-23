محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:
صرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن عدد طلبات تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات البناء، المقدمة بلغت حتى اليوم الأحد، 85 ألفًا و479 طلبًا، بإجمالي متحصلات مالية تجاوزت 172 مليون جنيه.
وأكد آمنة استمرار فتح المراكز التكنولوجية خلال أيام العطلات الرسمية مع العمل فترة عمل مسائية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.
أكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحزم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، مشددا على المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 172 مليون جنيه حصيلة طلبات تقنين مخالفات البناء في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.