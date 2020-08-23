محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):
أعلنت "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا وتركيا وقعتا عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المدير العام لشركة "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف القول، في تصريح صحفي، إن "العقد تم توقيعه، ونناقش مع شركائنا الأتراك حاليا طريقة التسديد المالي لتنفيذ هذا العقد".
وكان مستشار الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير قال في يونيو الماضي إن تركيا وروسيا اتفقتا مبدئيا على توريد الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي، وقال إن تركيا لديها اتفاق أساسي بشأن توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400"، وتوجد بعض المسائل الفنية بشأن عمليات النقل.
وتسلمت تركيا منظومات صواريخ من طراز "إس-400" خلال عام 2019، وجرى تنفيذ هذه الصفقة وسط معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة، التي ردت على ذلك بتعليق مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات "إف-35"، معتبرة أن موقف تركيا سيضر بالتعاون بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وتركيا توقعان عقد توريد دفعة ثانية من صواريخ "إس-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.