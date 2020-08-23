تخفيضات حتى 50%.. ننشر آخر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء اليوم السبت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها اليوم 15 أغسطس.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في حي البساتين على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

المستوى الأول ويشمل الشوارع والميادين الرئيسية أكبر من 16م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 900 جنيه للسكني و1800 جنيه للتجاري و1100 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي و1800 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل الشوارع الرئيسية والميادين من 12 لـ16م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 650 جنيها للسكني و1000 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي و1000 جنيه لأخرى.

المستوى الثالث ويشمل الميادين والشوارع الرئيسية أقل من 12م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و700 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و400 جنيه للصناعي و700 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

المستوى الأول ويشمل الشوارع أقل من 12م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و1800 جنيه للتجاري و700 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي و1800 جنيه لأخرى.

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المستوى الثاني ويشمل الشوارع من 8م إلى 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي و800 جنيه لأخرى.

المستوى الثالث ويشمل الشوارع أقل من 8م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 350 جنيها للسكني و500 جنيه للتجاري و400 جنيه للإداري و400 جنيه للصناعي و500 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

المستوى الأول ويشمل الشوارع حتى 8م بمنطقة الشطر الثالث عشر والزهراء المجاورات الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة ومناطق الاستثمار واللاسلكي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 650 جنيها للسكني و1400 جنيه للتجاري و750 جنيها للإداري و700 جنيه للصناعي و1400 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل الشوارع حتى 8م بمناطق صقر قريش والمعراج السفلي المجاورة السابعة والثامنة، والبصري والأبعادية وتقسيم عزبة النصر، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 350 جنيها للسكني و700 جنيه للتجاري و450 جنيها للإداري و400 جنيه للصناعي و700 جنيه لأخرى.

المستوى الثالث ويشمل الشوارع أقل من 8م بباقي مناطق الحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 250 جنيها للسكني و500 جنيه للتجاري و350 جنيهًا للإداري و300 جنيه للصناعي و500 جنيه لأخرى.

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