أمين عام السياحة العالمية يشيد بجدية التدابير المصرية لاستئناف السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام للمنظمة، بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة إلى مصر، كما أثنى على التزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.

وبحسب بيان اليوم، حرص الأمين العام، قبل بدء جولته بمدينة الغردقة، على تفقد ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الحالية للأمين العام للمنظمة في مصر والتي بدأت أمس السبت، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقاها من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة للأمين العام للمنظمة خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

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وتفقدا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والأمين العام للمنظمة، الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ الدخول من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

واستمعا من مدير الفندق لشرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر، أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد وصل إلى مصر مساء أمس السبت على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.