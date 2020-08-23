وزير الخارجية الأمريكي يزور السودان خلال الأيام المقبلة

قال مسؤول بالحكومة السودانية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور السودان في الأيام القريبة المقبلة.
ورفض المسؤول السوداني، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، الإدلاء بتفاصيل عن زيارة بومبيو وأهدافها.
من المقرر أن يزور بومبيو إسرائيل
يعمل السودان على تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، لكنهلا يزال يسعى لشطب اسمه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب.
ويعد إنهاء إدراج السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية أولوية قصوى للمجلس الانتقالي في السودان والحكومة التي تعمل تحت إشرافه.
قال مصدر حكومي كبير لرويترز الأسبوع الماضي إنه من المتوقع إحراز تقدم كبير بشأن هذه القضية في الأسابيع المقبلة.
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