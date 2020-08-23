رئيس البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين بجنوب السعودية

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة من دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية، وإطلاق صاروخ باليستي بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين بمدينة جازان السعودية، مشيرًا إلى أنه تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مساء أمس السبت.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن اتخاذ ميليشيا الحوثي المدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعتبر جريمة حرب

وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، ممّا يستوجب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.وشدد على أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي تكررت بشكل خطير خلال الفترة الأخيرة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي تذكره بمخاطر رفع حظر السلاح المفروض على إيران، مطالباً باتخاذ خطوات حازمة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ونجاحها في التصدي لكافة العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.