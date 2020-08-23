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قوات التحالف الدولي تنسحب من معسكر التاجي بالعراق

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انسحبت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من قاعدة التاجي العسكرية التي تعرضت لهجمات منتظمة من قبل مسلحين محليين.

وتعد قاعدة التاجي ثامن قاعدة للتحالف في العراق يتم تسليمها للقوات العراقية

منذ مارس الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل أيام عن رغبته في سحب القوات الأمريكية المتبقية في العراق.

وتعرضت قاعدة التاجي لهجمات صاروخية خمس

مرات هذا العام  إحداهم في مارس، وأصيب فيها ثلاثة من قوات التحالف وعراقيان.

وتُحمّل الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن استهداف قواعد التحالف في العراق، والتي تسارعت وتيرتها منذ أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير الماضي.

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