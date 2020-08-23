صور.. إضراب العاملين بالهيئات العامة في إسرائيل

نظم عدد كبير من العاملين بالهيئات العامة والشركات التجارية بمدينة إيلات في إسرائيل، ظهر اليوم الأحد، إضرابًا عامًا ضمن الاحتجاجات والمظاهرات التي نظمها الإسرائيليون منذ أمس تحت شعار "إسرائيل تخجل" على خلفية جريمة اغتصاب فتاة داخل أحد الفنادق في إيلات.

تظاهر عدد من الإسرائيليين خلال الاحتجاجات بعدد من الأماكن المختلفة في إسرائيل، اليوم الأحد، كما اعتقل مدير الفندق بإيلات وسيخضع للتحقيق على خلفية واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لصحيفة يديعوت

أحرونوت الإسرائيلية.

صرحت شركة الكهرباء في إسرائيل بتوقف جميع الأنشطة بالشركة اليوم الأحد في تمام الـ 12 ظهرًا لمدة 10 دقائق، وإقامة حملات توعية لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما دعت مبادرة "إدارة المسؤولية الاجتماعية" عشرات الآلاف من العاملين إلى التوقف عن العمل وتنظيم الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت موران زر كاتزنشتاين، رئيسة الاحتجاجات النسائية وعضو في منظمة نسائية في إسرائيل:" حان الوقت

لنقول كفى، وإذا لم يتوقفوا، نحن سنمنعهم، إن العنف ضد المرأة أصبح بالقطاعات العامة في إسرائيل، وأدعوكم ، نساء ورجال إسرائيل ، لمنع ذلك، والتظاهر ، وإسماع صوتكم".

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يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني جانتس، أدانوا جريمة الاغتصاب الجماعي، حيث أثارت القضية صدمة في أنحاء إسرائيل.

وقال نتنياهو على صفحته بـ"تويتر": "هذا صادم، لا توجد كلمة أخرى، هذه ليست جريمة بحق الفتاة فحسب، إنها جريمة ضد الإنسانية نفسها، وتستحق كل الإدانة، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".