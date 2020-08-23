الصحة الكويتية تعلن تسجيل 537 حالة شفاء بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول مستجدات فيروس كورونا، عن شفاء 537 إصابة من فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل عدد الحالات التي تماثلتللشفاء إلى 72.307 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وأمس، كشفت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالى العدد التراكمي إلى 79957 إصابة، مقابل شفاء 506 حالات؛ ليصل عدد الحالات التي تماثلتللشفاء 71.770 حالة، وتوفى حالتان ليصل إجمالي حالات الوفاة 513 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وفى وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتى إلغاء حظر التجول المفروض في جميع مناطق الكويت اعتبارًا من يوم الأحد 30 أغسطس الساعة 3:00 صباحًا. وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 871 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)
وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ871 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 528 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 69 ألفًا و771 متعافيًا.
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