بيرو: مقتل 13 حاولوا الهرب من الشرطة بعد تجمع مخالف لتدابير كورونا

لقى ما لا يقل عن 13 شخصا في بيرو حتفهم ، بحانة على مشارف العاصمة ليما مساء أمس السبت، أثناء فرارهم من الشرطة بعد استدعائها للتعامل مع تجمع يتنافى وتدابير مكافحة كورونا.
وكان تم استدعاء الشرطة في البداية إلى حانة تجمع بها نحو 120 شخصا، بالمخالفة لتدابير مكافحة فيروس كورونا التي تحد من التجمعات الكبيرة.
وبعد دخول الشرطة للمبنى، تدافع الحضور للهرب من المخرج الوحيد، حيث تعرض
وتحدثت تقارير عن إصابة ثلاثة من الحضور وثلاثة من عناصر الشرطة.
ونفت الوزارة صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأن بعض الضحايا تعرضوا للاختناق.
وتم اعتقال 23 شخصا على صلة بالوفيات التي نجمت عن التدافع.
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