العالم ينتظر “مفاجأة” ترامب بشأن علاج كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يترقب العالم مفاجأة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاختراق الثوري الكبير لعلاج فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد19 .

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا، مساء الأحد، لإعلان ما سمته “اختراقا علاجيا كبيرا” لفيروس كورونا المستجد، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

وكتبت “ماكيناني”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا “يتعلق باختراق علاجي كبير للفيروس الصيني”.

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وأضافت أن المؤتمر سيحضره أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان رئيس إدارة الغذاء والدواء.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم أعضاء من “الدولة العميقة” في إدارة الغذاء والدواء (اف.دي.إيه)، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات كوفيد-19 وتأخيرها.

وكتب ترامب على “تويتر”، السبت، أن الدولة العميقة أو “أيا من كان” في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التصريح بعدما نقلت “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله إنه “سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأمريكية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال”.