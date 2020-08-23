بسبب انتهاك قيود كورونا..مقتل 13 من رواد ملهى في بيرو بسبب التدافع أثناء مداهمة للشرطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أن أبلغ الجيران الشرطة عن حفل ينظمه الملهى الواقع في منطقة لوس أوليفوس بالعاصمة جاءت الشرطة للملهى محاولة توقيف الحفل وضبط الموجودين، لكن الأمر تسبب بكارثة حقيقية.

حيث اعلن مسؤولون إن ما لا يقل عن 13 من رواد ملهى ليلي في ليما لقوا حتفهم إما سحقا تحت الأقدام أو اختناقا أثناء محاولتهم الفرار عندما داهمت الشرطة المكان لأنه فتح أبوابه في انتهاك لقيود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة ومسؤولون بالحكومة إن ما لا يقل عن ستة أصيبوا، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، عندما حاول نحو 120 من رواد ملهى توماس ريستوبار الفرار مساء أمس السبت لدى وصول الشرطة لفض حفل بالطابق الثاني.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان إن رواد الملهى اندفعوا محاولين الخروج من المدخل الوحيد للمكان وحوصروا بين الباب والسلم المؤدي إلى الشارع.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت 23 ممن حضروا الحفل.

وامتلكت البيرو التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة ما مجموعه 1,002 سرير متاح ضمن وحدات العناية المركزة (آي سي يو) حتى أيار 2020، وكانت تعمل على زيادة مخزونها من أجهزة التنفس الاصطناعي في كافة أنحاء البلاد من 40 إلى 540 آلة. استلمت القوات المسلحة البيروفية مهمة تصميم وإنتاج هذه الآلات. بحلول حزيران 2020، أوشكت مخازن الأوكسجين على النفاد.

بحلول 7 آب، حلت البيرو في المرتبة الثالثة عالميًا في معدل الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 نسبةً إلى عدد السكان، وامتلكت أعلى زيادة في نسبة الوفيات لكل مليون نسمة منذ 10 نيسان 2020.