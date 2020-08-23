الأمن الأفغاني يعتقل أحد زعماء طالبان بكابول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الحكومة الأفغانية،اليوم الأحد ، عن اعتقال أحد قيادات حركة طالبان في العاصمة كابول .

وقال وزارة الدفاع الأفغانية، أنها اعتقلت الملا أختر، أحد زعماء وحدة تابعة لحركة طالبان، خلال عملية مشتركة في إقليم كابول الليلة الماضية.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع إنه تم إطلاق عملية مشتركة في منطقة شاكاردارا في إقليم كابول وتم اعتقال الملا أختر.

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وأضاف أن أختر “كان متورطا في أنشطة إرهابية في منطقة شاكاردارا مؤخرا”.

وأشار إلى أن “طالبان تشيع الخوف في المنطقة”، مضيفة أن “القوات ستبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن”.

وكان 5 على الأقل من مسلحي طالبان قد قتلوا قبل أسبوع وأصيب اثنان آخران- من بينهم زعيم لطالبان- خلال عملية مشتركة لقوات الأمن بالمنطقة، واعتقل 25 مسلحا من بينهم ثلاثة من قياديي الحركة.