أجل الشقيقان، رجاء، وعمر بلمير، إصدار جديدهما الفني، الذي كان مرتقبا، ليلة أول أمس الجمعة، احتراما لمشاعر مخرج العمل بعدما فقد جدته.
وروج الشقيقان، الفنانان، لجديدهما، منذ بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يعلنا في اللحظات الأخيرة، التي سبقت موعد صدور الكليب، تأجيل ذلك، كخطوة إنسانية تجاه مخرج العمل، أمين مرتضى.
وقالت رجاء، في إعلان التأجيل، إن كليب الأغنية، التي تحمل “واك واك”، يصدر يوم غد الأحد.
ونشر الشقيقان عمر، ورجاء، مقاطع قصيرة من كواليس الكليب لجديدهما الفني، الذي اعتمدا فيه على الـ”لوك” الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر “الموت” يدفع عمر ورجاء بلمير إلى تأجيل طرح جديدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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