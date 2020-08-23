“الموت” يدفع عمر ورجاء بلمير إلى تأجيل طرح جديدهما

أجل الشقيقان، رجاء، وعمر بلمير، إصدار جديدهما الفني، الذي كان مرتقبا، ليلة أول أمس الجمعة، احتراما لمشاعر مخرج العمل بعدما فقد جدته.

وروج الشقيقان، الفنانان، لجديدهما، منذ بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يعلنا في اللحظات الأخيرة، التي سبقت موعد صدور الكليب، تأجيل ذلك، كخطوة إنسانية تجاه مخرج العمل، أمين مرتضى.

وقالت رجاء، في إعلان التأجيل، إن كليب الأغنية، التي تحمل “واك واك”، يصدر يوم غد الأحد.

ونشر الشقيقان عمر، ورجاء، مقاطع قصيرة من كواليس الكليب لجديدهما الفني، الذي اعتمدا فيه على الـ”لوك” الإفريقي.