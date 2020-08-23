الامتحانات الجامعية.. مخاوف من انتشار الجائحة في صفوف الطلاب وانتقال العدوى إلى أسرهم

اقترب الموعد، المفترض لاجراء الامتحانات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2019-2020، والذي حدد، في يوم فاتح شتنبر المقبل، ومعه تزايدت مخاوف الطلبة من أن يؤدي إجراءهم الامتحانات، بشكل حضوري، إلى انتشار فيروس “كورونا” في صفوفهم، وبالتالي ينقلونه إلى أسرهم.

وعبر عدد من الطلبةفي الدار البيضاء،ـ والمحمدية، في تصريحات مطابقة ل”اليوم24″، عن مخاوفهم من إصابتهم بفيروس كوفيد-19، أثناء إجرائهم الامتحانات الجامعية، خصوصا أن المدينة الاقتصادية تضم أحياء موبوءة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس فيها، والجهة عامة.

وأوضح بعض الطلبة أن أغلب زملائهم، الذين سيجتازون الامتحانات الجامعية، يقطنون في أحياء تعرف انتشارا للوباء، سواء في مدينتي الدارالبيضاء، أو المحمدية، في حين يقترح بعضهم في المؤسسات الجامعية في المدن المذكورة، إجراء امتحانات عن بعد بدل التنقل إلى مراكز الامتحانات في مؤسساتهم الجامعية، أي إجراءها في أماكن حيث يوجدون، من أجل ضمان عدم انتشار العدوى.

ولفت عدد من الطلبة الانتباه إلى أن وسائل النقل المكتظة، ووجود بعض الطلبة في مناطق موبوءة، فضلا عن مدن مغلقة، سيصعب معه إجراء الامتحان، كما أن تأجيلها سيؤدي، كذلك، إلى ضياع سنة جامعية، علاوة على ذلك، فإن وسائل النقل الرابطة بين مدينة الدارالبيضاء، والمحمدية التي يستعملها الطلبة، خصوصا حافلات النقل الحضري، متوقفة.

ويقترح بعض الطلبة إجراء الامتحانات عن بعد، بينما يرى آخرون تأجيل موعدها، في ظل الوضعية الوبائية المقلقة، التي تعيشها جهة الدارالبيضاء – سطات، على غرار الامتحانات الجهوية لتلاميذ الباكلوريا.